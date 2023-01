Joven gasta miles de dólares para parecerse a Trunks de ‘Dragon Ball Super’

Varios son los seguidores de diferentes películas que han hecho hasta lo imposible con tal de parecerse a sus estrellas favoritas. Este es el caso de Julian Jaye, un entrenador personal que ha hecho de todo para ser el doble de Trunks, el guerrero viajero del tiempo en ' Dragon Ball Súper '.

Publicidad

Según Low, su cambio físico ha sido un proceso terapéutico para superar traumas de la infancia. "En el colegio era como un soñador, o muy distraído. Eso me costó muchas burlas. Me veían como un débil, y muchas cosas que viví me las guardé. Podría decir que Dragon Ball fue mi escape", dijo a Vanguardia.

Parecerse al personaje no ha sido fácil y esto ha implicado entrenamiento, alimentación, peluquería, vestuario, entre otras cosas, cuya inversión alcanza los 15 mil dólares.

Publicidad

Julian se ha vuelto popular entre los fanáticos de Dragon Ball y su parecido ha llegado hasta tal punto que participa activamente en reuniones de cosplayers y otros eventos.

Publicidad