Jay Z no soporta a Kanye West y solo lo quiere por el dinero

Aunque Jay Z haya colaborado en numerosas ocasiones con el artista Kanye West, produciendo varios de sus temas y grabando con él el disco colaboración 'Watch The Throne', la cruda realidad sería que su relación responde más a una cuestión de interés que de amistad.

"Jay no le soporta. Le considera un cabron excéntrico y pirado al que solo puede aguantar en pequeñas dosis. Kanye es un imbecil, todo el mundo lo sabe. Antes le toleraba porque sabía que podían ganar mucho dinero juntos. [Antes de grabar 'Watch The Throne'] Jay dijo: 'Voy a ir a por todas. Vamos a hacer una gira que genere millones de dólares. Puedo soportarlo'. Pero la realidad es que Jay ya no quiere tener nada que ver con él. Le gusta tener su propio espacio y su privacidad. No se parecen en nada. Jay tiene un círculo de íntimos muy reducido, mientras que Kanye es una de esas personas que siempre quiere ser el centro de todas las miradas", revela una fuente a Page Six.

El propio Kanye parece estar al corriente del supuesto desprecio que el marido de Beyoncé siente hacia él, vistas las duras palabras que le dedicó este miércoles en su concierto de Seattle, afeando -sin dar nombres- la falta de interés de algunas personas por el bienestar de su esposa Kim Kardashian después del robo del que esta fue víctima en París.

"No me llames después del robo para preguntarme: '¿Cómo estás?'. ¿Quieres saber cómo estoy? Pásate por mi casa... trae a los niños y compórtate como los hermanos que se supone que somos... Nuestros hijos nunca han jugado juntos", lamentaba Kanye desde el escenario, en un arrebato de sinceridad que parece confirmar que Jay Z no está interesado en que su hija Blue Ivy Carter, fruto de su relación con Beyoncé, entable una amistad con la pequeña de Kanye y Kim, North West.

Sin embargo, los allegados de Kanye West no dan credibilidad a los rumores de que Jay Z no soporta a su compañero de profesión y colaborador, alegando que en realidad le tiene en muy alta estima.

"No creo que Kanye estuviera refiriéndose a Jay. Más que amigos, son como hermanos. Jay valora enormemente el talento y la genialidad de Kanye, y acepta tanto sus excentricidades como su pasión a la hora de actuar", aseguraba un fuente cercana a Kanye a la misma publicación.