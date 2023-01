J Balvin se declara embajador del reggaetón gay

El sexy cantante colombiano quiere más diversidad dentro de este género musical.

Esta semana la fuerte polémica que generó el reggaeton, luego de que la canción 'Cuatro Babys', de Maluma, fuera criticada fuertemente y además "considerada como machista y misógena" por una importante bloguera española, pero otro importante representante tiene una idea que a su juicio resultaría muy positiva para el género.



"Rumores hay muchos, pero lo cierto es que no lo hay. Me gustaría que la hubiera, sería muy positivo. Tiene que haber artistas gays que hacen reggaeton, está claro. Si yo fuera gay lo habría dicho abiertamente hace mucho, para evitarme ciertas preguntas".

De hecho, el periodista Agustín Gómez Casales no perdió la oportunidad de preguntarle sobre los rumores que lo rodearon en el pasado acerca de que era homosexual...

"Me dio risa, y por eso quise aclarar el tema en mis redes sociales. Todo surgió a raíz de algo que dije al recoger un premio en la gala Lo Nuestro. Animé a la gente a hacer realidad sus sueños, sin importarles el sexo, la raza... Siempre hay quien busca darle la vuelta a lo que dices, por eso enseguida mandé mi mensaje". Agregó: "Tengo fans gays, amigos gays, tíos gays..., es algo natural en mi vida. A muchos de esos amigos los saludo siempre con un pico, y a algunos los llamo ‘reinas'. Me gusta celebrar todas las cosas bonitas que me ofrece el mundo."

"¿Serás consciente de que hay mucho reguetón que sí es altamente machista...?", le preguntaron a J Balvin.

Respondió: "Sí. Pero también diré que me parece que esa es una percepción muy de los 80, me preocupa la imagen que quieren dar del reggaeton muchos medios de comunicación".

Hoy día, una gran mayoría de canciones en lo alto de las listas de todo el mundo, desde las de Billboard hasta la española, son de reggaeton, y yo no veo que denigren a la mujer. ¿Realmente escuchan lo que estamos diciendo? Hay reggaeton así, claro, pero no encuentra un hueco en los medios de comunicación. Tengo que reconocer que a mí me gusta el picante que le ponen a ese tipo de reggaeton; cuando tenía 15 años, esa rebeldía era la que me llamaba la atención. A los 31, veo la vida de otra manera, y no me veo haciéndolo.

Lo que al parecer si queda claro en la entrevista es que J Balvin no tiene problema con los géneros y si muchas personas de la comunidad LGBT lo escuchan se siente muy feliz y orgulloso de ello.