J Balvin responde a las críticas por pintarse el pelo de rosado

J Balvin sorprendió a sus fans tras publicar una fotografía con el pelo recién pintado de rosado en su cuenta de Instagram.

Las críticas no se hicieron esperar, pero el artista colombiano tuvo una respuesta clara para todo aquellos que cuestionaron su nuevo look. "Me preocupa la intolerancia del ser humano y lo fácil que es señalar a las personas por tener el pelo rosado", dijo. Además, aclaró que su misión en este mundo es inspirara a las personas para que cumplan sus sueños.

Publicidad

Esta no es la primera vez que el cantante sorprende a sus fanáticos con su cambio de look. Sin embargo, con el pelo del color que sea, J Balvin no deja de triunfar en la industria.

A finales de noviembre, J Balvin presentó un espectacular concierto en Medellín. El artista hizo un recorrido por sus éxitos junto a grandes invitados y amigos como Nicky Jam, Yandel y Farruko, entre otros.