J Balvin llama ‘mediocre’ a vocalista de Don Tetto por redes sociales

J Balvin parece ser el artista del momento y eso lo ha dejado claro por medio de su participación en La Voz México y el lanzamiento de su álbum de estudio. Sin embargo, ahora ha vuelto a llamar la atención por algo negativo. Esta vez desató polémica en una de las imágenes publicadas por Diego Pulecio, vocalista de Don Tetto.

Diego Pulecio publicó la imagen de un logo de la banda ‘Oh no not stereo’, en la que se ve claramente el nombre y una figura de un rayo con la frase “Buena banda, ¿el logo donde lo he visto?”.

Ante esta imagen, J Balvin no dudó en comentar, ya que el símbolo de rayo es el usado en su nuevo disco ‘Energía’.

“En mi nuevo álbum algo parecido pero NO IGUAL. Ahí te dejo @akkosta soluciona la mediocridad de este tipo”.

Los comentarios de los seguidores de ambas partes no se hicieron esperar y ahora hay cientos de mensajes a favor y en contra de los dos artistas. Lo cierto es que ninguno se ha referido al tema y la discusión sigue abierta.