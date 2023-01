J Balvin le responde a Aleks Syntek tras llamar al reguetón una música pornográfica

Aleks Syntek arremetió nuevamente contra el reguetón. Ahora la llamó "música pornográfica y de antro" después de escuchar la canción 'Bonita' de J Balvin y Jowel & Randy.

El cantante de pop mexicano subió una parte de la canción, a través de su cuenta de Twitter, mientras estaba en la sala de espera del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México demostrando así su disgustó por la letra del tema.

"10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto: "Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo, música pornográfica para los antros de noche. No durante el día, en lugares públicos. Mis hijos se lo van a agradecer", escribió el músico en la red social.

10 am de la mañana desayunando en el aeropuerto “Se pone caliente, cuando escucha este perreo y yo también me pongo caliente si la veo ” Música pornografica para los Antros de NOCHE en el antro.

No durante el día en lugares públicos.

— Aleks Syntek (@syntekoficial) May 19, 2018

Los comentarios de Aleks fueron respondidos casi de manera inmediata por los responsables de la canción. Primero fue J Balvin, quién le contestó, a través de su cuenta de Instagram, con un mensaje en donde le pide a su colega ser más tolerante.

"Necesitas cariño, afecto y mucho amor! @syntekoficial como latino por favor no pelees, solo acepta las diferencias. Eleva tu conciencia lo que llamamos tolerancia". Su reflexión la finalizó diciendo "Vamos a enviarle abrazos".

— nat 🤍 (@nats248) May 21, 2018

De igual manera, el puertorriqueño Joel Muñoz, del dueto Jowell & Randy, apuntó también desde su cuenta de Instagram "Este tipo la tiene personal contra nosotros (los reggaetoneros), qué es lo que quieres @syntekoficial, no te das cuenta lo envidioso que te ves".

"En el aeropuerto, en el centro comercial y hasta en la oficina de tu psicólogo mientras esperas tu turno, por todos lados nos escucharás. Hasta el fin de tus días", agregó.

Referente a lo que llamó música pornográfica al reggaetón escribió: "Porque esa música se traduce en himnos que durarán para siempre".

