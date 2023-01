Isabel Cristina Estrada posa sin ropa interior para invitar a sus seguidores a quedarse en casa

Para nadie es un secreto que Isabel Cristina Estrada es una de las mujeres más bellas y talentosas de la farándula colombiana, pues a sus 40 años luce más conservada que nunca y constantemente enamora a sus fanáticos con atractivas publicaciones en las redes sociales.

Recientemente, la actriz fue una celebridad más de las que se sumaron a la campaña #YoMeQuedoEnCasa para frenar la propagación del coronavirus . Sin embargo, lo hizo de una manera muy sensual que dejó sin aliento a sus seguidores.

Para confirmar que se encuetra “juiciosa” en casa, Isabel apareció en una foto posando junto a su gata con la ciudad de fonndo, no obstante, lo que más llamó la atención es que solo lleva puesto una camisa blanca un poco larga, la cual dejó al descubierto sus piernas y sus glúteos, detalle que ha desatado todo tipo de comentarios, en los que han afirmado que no tenía ropa interior puesta, o por lo menos no muy visible.

Hasta el momento, la publicación de la actriz en Instagram completa ocho mil me gusta y cientos de comentarios halagando su belleza y sensualidad.

