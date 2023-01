Inician una campaña en las redes sociales para 'engordar' a Belinda

Las fotografías ligera de ropa que Belinda suele compartir en sus redes sociales levantan tantas pasiones como envidias entre sus seguidores. Sin embargo, ahora un grupo de populares blogers de YouTube ha decidido ir un paso más allá iniciando una campaña para pedirle a la cantante que suba de peso, alegando que su impresionante figura perjudica a las mujeres al hacerles tomar 'medidas radicales' -como no beber cerveza ni comer pizza- para intentar conseguir un aspecto como el suyo.

Bajo el título "Por favor, te necesitamos. Belinda, engorda un chingo", nueve vlogers han realizado un llamamiento a la cantante mexicana a través de un vídeo publicado en el canal 'A Él No Le Gustas Tonta', manejado por una joven que se hace llamar Capitán Wink.

Publicidad

"Belinda, por favor, de mujer a mujer, engorda un chingo", le pide en el vídeo Eva de Metal, una popular estrella de YouTube con más de 680.000 suscriptores en su canal.

"Cada nueva sesión de fotos de Belinda es un golpe a la autoestima de miles de mujeres que comemos bastante pizza, quisiéramos tener su abdomen, pero también queremos tacos, cerveza, nachos, pizza", aseguran por turnos el resto de bloguers.

Aunque la petición no ha sentado demasiado bien a algunos de los fans de Belinda , que no han dudado en calificar a las jóvenes de envidiosas, a la intérprete parece haberle hecho mucha gracia. De hecho, no ha dudado en hacerle publicidad al vídeo compartiéndolo en sus redes sociales y bromeando sobre ello.

"No, no, no, qué es eso. ¡Me quieren engordar!", escribió Belinda en su cuenta de Twitter junto a un enlace al vídeo.

Publicidad

Además, la cantante ha compartido en su perfil varios de los tuits de las protagonistas del vídeo para dejar bien claro que no les guarda rencor por su ocurrencia, algo que ellas han apreciado enormemente.

"Te amo, Belinda. Todo lo tomas de la forma correcta. Soy tu fan", le aseguró Eva de Metal a través de Twitter tras descubrir su reacción.

Publicidad

Por: Bang Showbiz