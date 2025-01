Influenciadora de 20 años reveló que tiene cáncer: “mi madre merece que yo esté con ella”

Una creadora de contenido española y exparticipante de un reality de cocina conmovió a sus seguidores en redes sociales después de compartir un video en el que se sinceró acerca de su salud y confesó que tiene una grave enfermedad.

Allí mencionó que está hablando al respecto porque sabe que, de una u otra forma, muchos descubrirán lo que le sucede y por eso quería adelantarse antes de que otros dieran una versión incorrecta de lo que enfrenta.

Qué cáncer tiene Natalia Jiménez

A sus 20 años, la joven documentó en su cuenta de TikTok que fue a un chequeo médico esperando que todo saliera normal, pero esto no fue así, de hecho, en otra imagen escribió: “Es solo una analítica, ¿qué podría salir mal? ¿Mamá, por qué yo?”.

El video en el que inició su diálogo empezó de manera calmada con las palabras: "Me diagnosticaron cáncer, un cáncer de sangre, no es de los peores que se pueden tener, todo el mundo me dice que tengo 20 años y al final es un buen pronóstico, sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer”, pero finalizó entre lágrimas.

Adicionalmente comentó que no cree merecerlo y que nadie debería pasar por esto, pero ella hasta ahora tiene 20 años y ha pasado más de la mitad de su vida entrando y saliendo del hospital debido a que sufría un trastorno alimenticio.

Evidentemente molesta la joven mencionó que precisamente estaba en su mejor momento, al fin tenía una relación sana, se llevaba bien con su familia, dejó atrás la anorexia e incluso acababa de comprar un apartamento.

“Tengo miedo, mucho miedo de estar entrando y saliendo del hospital otra vez”, dijo y continuó asegurando que disfrutará de las pequeñas cosas y de todo lo que aún le apasiona, por eso no dejará de crear contenido e intentará mostrar un mejor panorama a quienes, como ella, pasan por un diagnóstico difícil.

Por ahora tiene claro que debe sobrevivir y no cuenta con más opciones de nada más, pues declaró: “mi madre se merece que yo esté con ella” y finalizó diciendo que tendrá que verificar si le harán quimio o radioterapia, además le falta asimilar muchas cosas.