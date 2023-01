Impresionante parecido: esta es la doble de Mía Khalifa

No se necesita mucho para volverse viral y unas jóvenes mexicanas lo demostraron. Montaron en Internet un video en donde la protagonista se pone unas gafas y luego sonríe. No dice nada, solo dibuja en su rostro una enorme sonrisa, con algo de picardía.

La persona que la está grabando solo atina a decir:

"Sonríe antes que te los pongas".

Solo eso fue necesario para que la jovencita del video se convirtiera en un hecho viral. Muchos no tardaron en descubrir el objetivo del video, que no era otro que evidencia el enorme parecido entre su protagonista y el símbolo sexual que es la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa.

Este es el particular video.

Juzguen ustedes, ¿se parecen?

Esta es la Mia Khalifa original en su vida cotidiana:

