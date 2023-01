Iggy Azalea no sabe si su compromiso con Nick Young sigue en pie

La relación de la cantante Iggy Azalea con su prometido, el jugador de baloncesto Nick Young, atraviesa un momento muy delicado tras la filtración de un vídeo en el que Nick aparece supuestamente confesando haberle sido infiel. Aunque la pareja no ha cancelado oficialmente sus planes de pasar por el altar, Iggy se muestra muy cautelosa a la hora de hablar de su futuro juntos.

"Creo que todavía sigo comprometida, creo que sí. Sé que no hemos roto el compromiso. Pero tengo que hablar con él y ver cómo va esa charla. Todavía no hemos dejado de estar prometidos", explicó Iggy en una entrevista con Leigh Ann y Courtney Kerr en la emisora 103.7 KVIL.

Sin embargo, Iggy ha decidido dejar de ponerse su anillo de compromiso hasta que su novio vuelva a ganarse su confianza.

"Ahora mismo él no se merece que me ponga el anillo de compromiso que me dio. No estamos 'no comprometidos', pero va a tener que esforzarse para que me vuelva a poner ese anillo", apuntó.

La relación de Iggy y Nick ha dado pie a numerosos rumores y especulaciones desde que salió a la luz el vídeo en el que el deportista supuestamente le confiesa a su compañero de Los Angeles Lakers, D'Angelo Russell, que le había sido infiel a la cantante con una adolescente.

El vídeo se hizo público unas semanas después de que Iggy anunciara públicamente que había retrasado sus planes de boda, aunque en ese momento alegó que se debía a problemas de agenda.

Por: Bang Showbiz