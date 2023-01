Iggy Azalea confiesa cuál ha sido la relación más estable de su vida

No es ningún secreto que el año pasado resultó muy complicado para Iggy Azalea en el plano sentimental, tras la ruptura de su compromiso con el jugador de baloncesto Nick Young debido a las infidelidades del deportista, que ella corroboró a través de las cámaras de seguridad de la mansión que compartían. Por si ese descubrimiento no hubiese sido lo bastante decepcionante, poco después de confirmar su ruptura, salió a la luz la noticia de que su ex estaba esperando un bebé con su expareja y madre de su primogénito.

Sin embargo, un inesperado e insignificante golpe de suerte ha convencido a la rapera de que la buena fortuna volverá a sonreírle este 2018, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales tras llevarse una grata sorpresa mientras le servían su pedido en un restaurante de comida rápida.

"Pedí una ración de diez nuggets, y me han servido una de veinte por error. Ahora tengo la prueba definitiva de que hay cosas buenas esperándome. Qué voy a hacer con veinte nuggets todos para mí; ahora mismo me siento rica, de verdad", escribió emocionada en su cuenta de Twitter.

Su entusiasmo ante un suceso tan mínimo despertó rápidamente la curiosidad de sus seguidores, que no tardaron en inundarla con preguntas acerca de su aparente pasión por los nuggets, que ella atribuye sin dudarlo al incondicional apoyo emocional que le han proporcionado a lo largo de los años.

"Es cierto que tengo unos cuantos emails muy importantes que responder, pero en lugar de ocuparme de ellos, estoy en Twitter escribiendo sobre nuggets porque los adoro", reconoció antes de explicar su predilección por ese aperitivo. "La mía con el pollo es la única relación estable que he tenido nunca, así que no puedo renegar de él. Lo siento, sé que es una locura", aseguró cuando un seguidor le preguntó si no preferiría encontrar un novio que diez nuggets extra en su pedido.

