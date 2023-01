Hijos de Jennifer Lopez y Marc Anthony, felices de ver a sus padres cantando juntos

La separación de Jennifer Lopez y Marc Anthony en 2011 no solo acabó con la vida familiar que sus mellizos, Max y Emme, de ocho años, habían conocido hasta ese momento, sino que también impidió que los pequeños volvieran a ver a sus famosos padres cantando juntos sobre el escenario, ya que la ruptura de su matrimonio marcó también irremediablemente el final de su colaboración artística.

Sin embargo, los dos cantantes se encargaron de solucionar esa situación el pasado sábado, cuando Jennifer apareció por sorpresa en el concierto que su exmarido ofrecía en el Radio City Music Hall de Nueva York para interpretar junto a él su famoso dueto 'No Me Ames' frente a unos entusiasmados Max y Emme, que debido a su corta edad no recordaban haber visto antes a sus progenitores uniendo fuerzas artísticamente.

Publicidad

"No creo que se acuerden de la última vez que cantamos juntos, eran demasiado pequeños... Fue maravilloso, estaba entre el público y podían escuchar a todo el mundo gritando... Fue muy conmovedor y genial", aseguró la diva del Bronx en una entrevista a 'Extra', haciendo hincapié en que la idea de acompañar a Marc durante su espectáculo había surgido de una forma muy natural, dada la buena relación que ambos siguen manteniendo a pesar de no ser ya pareja sentimental.

"No habíamos compartido escenario en al menos cinco años, estuvo bien. Él tuvo el detalle de venir a ver mi espectáculo de Las Vegas, y llevábamos un tiempo hablando de hacer algo juntos. Me comentó: 'Voy a actuar en Radio City, ¿cantarías una de las noches conmigo?'. Y le dije que sí, que iba a estar en Nueva York y que estaba libre. Salió todo muy bien".

El reencuentro musical de Jennifer y Marc parece haber servido para recordar a ambos su buena química, al menos en el plano profesional, y animarles a plantearse volver a realizar una colaboración de la que la cantante no ha querido dar más detalles.

"Hemos hablado de hacer algo juntos. Aún no tenemos nada que anunciar por el momento, pero puede que muy pronto sí", aseguró J - Lo.