Habitante de calle tuvo cambio extremo y sorprendió con su belleza: "¿y si encuentra algún piojo?"

La creadora de contenido digital Nicol Cardona ha recibido numerosos mensajes de admiración por parte de los usuarios de Internet, ya que se ha dedicado a grabar una serie de videos en los que ofrece realizar cambios de look a algunas personas en situación de calle en su ciudad.

Uno de los clips más llamativos que ha publicado en su cuenta oficial de TikTok tiene como protagonista a Lorena, una mujer de 32 años que, debido a la muerte de sus abuelos, se vio obligada a vivir en la calle, quedándose sin el apoyo de su familia.

Antes de comenzar con el lavado y secado del cabello, la mujer se mostró nerviosa y le preguntó a Nicol si había algún problema si durante el proceso encontraba un piojo. Afortunadamente, la joven tomó el comentario con humor y la tranquilizó, diciéndole que no debía preocuparse por esa situación.

"Ella entró a ese mundo de las drogas, del que nunca ha podido salir desde que lo probó. Me comenta que una amistad la vio llorando por lo de sus abuelos y que la invitó a consumir, así que, en medio del aburrimiento y el caos, dijo que sí, pero que fue el peor error que pudo cometer en su vida", relató en el mismo video.

Después de varios minutos desenredando y lavando su cabello con abundante agua y jabón, Cardona procedió a secarlo y plancharlo, dejándolo completamente sedoso.

Además, agradeció a un comerciante local que facilitó el servicio eléctrico de su tienda para llevar a cabo el proceso: "Le doy las gracias infinitas a don Luis, que fue el que me colaboró con la luz y con un poquito de agua para poder hacer esta labor social tan bonita, ya que en muchas partes me dijeron que no", comentó.

Las reacciones de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, felicitando a Nicol por su iniciativa. El video ha acumulado más de tres millones de 'me gusta' y cerca de 16 mil comentarios en la red social.