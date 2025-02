Grupo Firme recibe amenazas antes de un show: narcomanta fue localizada bajo un puente

Grupo Firme es noticia en redes sociales luego de que se diera a conocer en la tarde del 25 de febrero que fueron amenazados antes de un espectáculo que tenían programado el próximo 1 de marzo en el Carnaval de Mazatlán. El hecho tuvo lugar en Tijuana, México, y se tiene conocimiento de que, al parecer, la advertencia incluía una pancarta y una manta que cubría restos humanos.

"Grupo Firme, si cantan en el Carnaval de Mazatlán los vamos a acabar (...) Recuerden que ustedes viven en Tijuana", es un fragmento del mensaje que le dejaron a la agrupación junto a una cabeza, de acuerdo con los reportes de algunos medios de comunicación regionales.

Por el momento, Eduin Caz, Joaquín Ruiz, Christian Tellez, Dylan Camacho y los demás miembros del conjunto no se han pronunciado al respecto ni han mencionado si se ausentarán, pues es necesario mencionar que días previos a este incidente habrían confirmado su participación en el evento que se realizará en el marco de la elección y coronación de la reina.

El Carnaval de Mazatlán dio inicio el pasado 27 de febrero y terminará el 4 de marzo. El itinerario de esta celebración tiene como puntos diferentes espacios de la ciudad; sin embargo, los más destacados son el Estadio Teodoro Mariscal (en el que se realizan los conciertos más importantes de la fiesta, al igual que la coronación), la Avenida del Mar y la Zona Dorada.

Las reacciones de los usuarios de Internet ante esta novedad no se han hecho esperar, dado que han rechazado cualquier gesto que comprometa la integridad y la vida de los artistas invitados: "sospecho que ya no irán", "no se presenten en Mazatlán y miren las noticias", "no vayan hasta allá", "la vida vale mucho más que un concierto", son algunos de los mensajes que han dejado los internautas.

Por su parte, el cantautor mexicano Julio Preciado afirmó que, aunque no le encanta la música de Grupo Firme, está consciente de que hay gente que les agrada su propuesta y añadió que eso es respetable.

"Independientemente de que no me guste lo que hagan, creo que hay mucha gente que sí le gusta y tienen todo mi apoyo en ese aspecto de que no deben amenazarlos absolutamente nadie", dijo.