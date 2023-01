Gloria Estefan se siente decepcionada por las pocas nominaciones que recibió su musical

La cantante cubana Gloria Estefan no ha podido disimular su malestar después de comprobar que su exitoso musical 'On Your Feet' solo había recibido una nominación de cara a la gala de los premios Tony que se celebrará el próximo 12 de junio en Nueva York, una reacción que atribuye al hecho de que, en su opinión, el "duro trabajo" de los actores se merecía un mayor reconocimiento.

"Claro que estoy decepcionada, pero no por mí o por Emilio, sino por el duro trabajo que realizan todos los días el reparto y los técnicos de la producción. Creo que todos están haciendo una labor excepcional sobre el escenario, digna de recibir premios de este tipo", reveló la estrella de la música a la emisora Sirius XM.

Sin embargo, la artista tampoco concede una importancia capital a las entregas de premios -ella misma tuvo que esperar varios años hasta que se hizo con el primero de sus siete Grammy-, ya que en su opinión la mayor distinción que puede recibir un artista es el cariño y el apoyo constante del público.

"Los premios son así, en muchas ocasiones es cuestión de aparecer en el momento adecuado. Hay espectáculos que han causado mucho impacto con su estreno y aquellos que deciden las nominaciones, que no sé quiénes son, se han visto seducidos por su frescura. Pero para nosotros, el galardón más importante es el que nos brinda todos los días la gente que viene a vernos y disfruta con la obra", apuntó en la misma conversación.

Una buena muestra de la tranquilidad que exhiben tanto Gloria y Emilio ante este tipo de contratiempos reside en el placentero fin de semana del que disfrutó el matrimonio en compañía de su buen amigo Antonio Banderas, que visitaba la ciudad de Miami con motivo de su primer desfile de moda como diseñador.

"Con mi buen amigo Emilio Estefan en Miami", escribía en Twitter el actor español para titular una foto en la que ambos posaban sonrientes con el río de la ciudad al fondo.

Por: Bang Showbiz