Fredy Guarín expuso tatuaje de su ex, ¿qué pensará Sara Uribe?

En la actualidad Sara Uribe y Fredy Guarín viven una luna de miel que parece no acabar, ambos se dedican tiernos mensajes en las redes sociales y han demostrado que la química que se tienen es de no acabar.

Sin embargo, parece que Andreina Fiallo, ex del jugador, no se quiere ir de su vida… pero no porque quiera volver a rehacer su matrimonio, sino porque su cuerpo está tatuado en la espalda de quien era su esposo.

Una foto, que fue compartida por el mismo Guarín, deja en evidencia el gran tatuaje de la imagen de Andreina para una portada de una revista para adultos, en donde aparece en poca ropa y luciendo una camiseta de la Selección Colombia que lleva el apellido del jugador.

Claramente, borrar dicho tatuaje conlleva un largo proceso, pero lo que muchos se preguntan en las redes sociales es qué pensará Sara Uribe ya que, según los medios naciones, él finalizó su matrimonio con Andreina para comenzar una relación con la presentadora.

