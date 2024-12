"Me quedé solo": Felipe Saruma y el video que está dando de qué hablar en redes

Felipe Saruma, reconocido creador de contenido y exesposo de Andrea Valdiri, volvió a ser tendencia en redes sociales por un video que publicó con Marko y que ha tocado las fibras más sensibles de los internautas, pues aborda la temática de la salud mental y la depresión de una forma que le ha permitido a muchos sentirse identificados.

En la grabación, ambos influenciadores sostienen una conversación casual en la calle, y Saruma interpreta a un personaje que relata muy emocionado cómo han vivido últimamente varias fiestas con mujeres, alcohol y descontrol, aunque al final de todas sus historias terminaba solo.

“Yo era el alma de la fiesta, todo el mundo tenía que ver conmigo, estaban encantados... Al final quedé solo”, dice; sin embargo, su amigo Marko le pregunta “¿Por qué no me pediste ayuda?” y este le responde que sí lo hizo, pero que no obtuvo respuesta.

“Yo te llamé, yo los llamé a todos, pero supongo que estaban ocupados o algo así. Igual sabes cómo soy yo: una sonrisa y pa’ la calle... Otro día terminé tirado en un andén, solo”.

Al final, el santandereano cambia su actitud e incluso se le entrecorta la voz:“¿Te sientes mal? Yo también me sentía mal, muy mal, qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no?”.

La escena termina con el venezolano solo, lo que sugiere que lo más probable es que el personaje de Saruma decidió acabar con su vida debido a la depresión y a que no obtuvo ayuda de sus “amigos” para poder salir de esta situación y encontrar otra salida.

Al final, se puede leer el texto: “La depresión también sonríe. Cuida de los tuyos” y en el espacio de comentarios del video, que está por superar los dos millones de reproducciones.

"Gracias por ayudar a visibilizar. Cuidémonos entre todos ❤️", "Qué gran mensaje. Un abrazo", "Que importante generar conciencia y tocar estos temas 🙏🏼 gracias 👏", "Uff increíble el mensaje, no esperaba ese final!", son solo algunos de los mensajes que se pueden leer.