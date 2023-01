Falla de audio deja en evidencia la voz real de Thalía y Natti Natasha

En los grandes conciertos es usual que los artistas usen voces secundarias para apoyar sus canciones y que suene mucho mejor. Sin embargo, han sido muchos los que han quedado expuestos por hacer playback, es decir, usar literalmente la canción y fingir que se está cantando.

Eso fue lo que le pasó el fin de semana a Thalía y Natti Natasha, quienes sufrieron un problema en el audio de uno de sus conciertos mientras interpretaban ‘No me acuerdo’. Al ver que no sonaba la pista, a ambas no les quedó de otra que cantar con sus voces reales, un gran cambio comparado con lo que su público estaba escuchando durante algunos minutos antes.

Esto generó toda una polémica en redes sociales y los comentarios negativos no se hicieron esperar, asegurando que era una falta de respeto para con sus seguidores, quienes pagaban una boleta para verlas cantando de verdad.

