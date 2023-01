¿Exagerada? Gwen Stefani entrevistó a '67 niñeras' hasta encontrar la adecuada

Tras 13 años de matrimonio, Gwen Stefani y su ya exmarido Gavin Rossdale -con tres hijos en común- rompieron su relación el verano pasado al tiempo que se extendían los rumores de que él le había sido infiel con su niñera Mindy Mann. Por eso quizá la cantante ha querido ser muy cuidadosa a la hora de elegir nueva niñera, haciendo numerosas entrevistas hasta encontrar a la persona adecuada.

"Tuve que entrevistar a 67 niñeras hasta elegir a la gente que tengo ahora", declara a la revista Stylist. Pero lejos de atribuirlo a algún miedo o mal recuerdo, Gwen asegura que esto se debe a que estar al cuidado de tres niños te obliga a necesitar ayuda, sobre todo siendo tan poco organizada como ella.

Publicidad

"Los niños me han cambiado... soy superdesorganizada, para mí no existe la gestión del tiempo. Pero cuando los tuve me di cuenta de que ya no podía seguir siendo egoísta. El tiempo que paso fuera necesito que sea productivo y el tiempo que paso con ellos necesito que sea productivo", añade.

Los pasados 12 meses han sido "una locura" para Gwen por su ruptura matrimonial y las negociaciones sobre la custodia compartida. Pero consiguió liberar parte de su dolor escribiendo temas para su nuevo disco, 'This Is What The Truth Feels Like'.