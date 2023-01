Eva Mendes podría estar esperando su segundo hijo con Ryan Gosling

La actriz Eva Mendes y su pareja, el actor Ryan Gosling, podrían estar esperando su segundo bebé 19 meses después del nacimiento de su primera hija, Esmeralda Amada. Eva, que mantuvo los detalles de su primer embarazo en el más estricto secreto, estaría ya en su segundo trimestre, según informa E! News.

En los últimos meses tanto Ryan como Eva se han mostrado algo más abiertos a la hora de hablar de su vida privada, aunque por el momento no han querido compartir ninguna fotografía de su pequeña.

"Mi mayor inversión es mi familia. Estoy con la persona adecuada para mí, lo único que busco en una mujer es que sea Eva. Y me siento muy afortunado, tenemos una niña sana y preciosa que es un angelito", confesaba Ryan a la revista HELLO!

Durante su primer embarazo y sus primeros meses como madre, Eva -que intentó evitar a toda costa ser fotografiada por los paparazzi- recurrió a los testimonios de otras madres que encontraba en internet para resolver sus dudas y enfrentarse a sus miedos.

"Intento no googlear demasiadas cosas porque puede llegar a resultar aterrador, pero sí que entro en páginas webs como Baby Center y leo la sección de comentarios porque me da mucha tranquilidad. Saber que no estoy sola, que hay más madres que están pasando por lo mismo que yo me ayuda a sentirme mejor", revelaba Eva en una entrevista a The Violet Files.

