Eugenia Suárez, la ex de David Bisbal, admite que solo sale con hombres famosos

La noticia de que David Bisbal mantenía una relación -ya terminada- con la actriz argentina Eugenia Suárez generó bastante escepticismo debido en gran parte al currículum sentimental de ella, que ha mantenido mediáticos romances con algunas de las celebridades más famosas de su país, como Nicolás Riera, Nacho Viale y Nicolás Cabré, padre de su hija Rufina (2).

Ahora la intérprete ha reconocido que es cierto que sus novios han sido siempre famosos, aunque también intenta justificarse alegando que todas las personas con las que se relaciona pertenecen a la industria del espectáculo.

"Es que uno sale con la gente con la que pasa tiempo trabajando. Yo con todos ellos compartí trabajos, grabaciones, rodajes y largas horas de trabajo. Sí, me gustaría estar con alguien que no fuera del medio solo para tener un poco más de tranquilidad. Igual, cuando eso sucede la relación suele durar poco porque esa persona ajena al medio no entiende cómo funciona esta picadora de carne", confesó la argentina en una entrevista a Rumbos.

Además, la joven intérprete también ha dado algunas pistas sobre los motivos que podrían haber conducido el año pasado a su ruptura con Bisbal -que ahora ha encontrado de nuevo el amor junto a la venezolana Rosanna Zanetti-, revelando que siempre ha tenido problemas para luchar por una relación cuando las cosas se complican.

"Yo no fui educada con ese plus para pelear, para luchar por una relación hasta el final. Entonces, a la primera de cambio, me rajo. Yo, si no soy feliz, no me quedo un minuto más. Pero me critico ser así, quisiera tener un poco más de vocación de lucha, pero me cuesta, mucho más con una hija", reconoce.

Por: Bang Showbiz