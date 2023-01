Estudio: limitar el tiempo de pantalla de los niños los hace más inteligentes

Un estudio publicado en The Lancet Child and Adolescent Health incluyó a más de 4.000 niños desde los ocho hasta los once años y aseguró que el 63% de los participantes superaron el tiempo en pantalla recomendado por día que debería ser de dos horas o menos.

Se descubrió que cuando los participantes cumplían con este tiempo, su cognición global mejoraba, en donde se incluye la memoria, la atención, la velocidad de procesamiento y el lenguaje.

La preocupación por las consecuencias negativas aumentó, por lo que los investigadores sugirieron algunas recomendaciones para los padres, como poner limites de cuánto tiempo están en sus pantallas, tener reglas para acostarse a tiempo y asegurarse de fomentar más la actividad física.

