“Estoy mamao”: Jean Carlos Centeno pide que dejen de criticarlo por su delgadez

Jean Carlos Centeno no soportó más andar de boca en boca y recibir mensajes que lo humillan y ofenden por su aspecto físico, luego de que el año pasado se sometiera a una reducción de estómago, gracias a la que ha logrado bajar varios kilos de peso.

Ver: ¡Bajó 33 kilos! El cantante vallenato Jean Carlos Centeno está irreconocible

Publicidad

A través de su cuenta de Instagram , el intérprete de vallenato se despachó contra aquellos “ignorantes” que no hacen otra cosa que criticarlo, sin saber de fondo cuáles fueron los motivos que lo llevaron a someterse a una operación. Además, dice que esto pasó de la preocupación al irrespeto, pues muchos lo tratan como “enfermo desahuciado, con lepra o cáncer” debido a su delgadez.

“Estoy MAMAO de recibir mensajes internos en los que me tratan como enfermo desahuciado con lepra, Cancer, etc etc etc etc, antes por qué estaba muy gordo y ahora por qué he bajado de peso, ok, gracias a quienes de verdad se preocupan por mi aspecto físico, pero después de hoy no pienso dar más explicaciones, tenía el colesterol alto y los triglicéridos en 10.000 y eso me afectaba tanto que estuve a 5 cuadras de un INFARTO FULMINANTE si no me sometía a una rigurosa dieta”, asegura.

La imagen que acompaña el mensaje es un comparativo del antes y después de su cambio físico, por lo que no tuvo ningún reparo en atacar fuertemente a sus detractores, asegurando que no se arrepiente de nada y así se siente saludable y en forma. Tanto así, que amenazó con cerrar su cuenta de Instagram si no cesan las críticas.

Publicidad

“SI ME TOCA ELIMINAR ESTA BENDITA CTA LO HAGO pero por unos cuantos no deberían pagar todos, no me cuesta nada empezar de cero, así que pido más respeto y sobre todo a las páginas que divulgan de mala fe un estupida especulación, YA ESTÁ BUENO ????????? mi aspecto actual no lo cambio y el pasado tampoco por qué soy el mismo por dentro y por fuera NOJODA”, escribió.

Sin duda, Jean Carlos Centeno está bastante molesto por esta situación, pero sus fieles seguidores y quienes lo admiran no querrán dejar de tener noticias de él, así que esperamos que no tome esta radical decisión de alejarse de las redes sociales.

Publicidad