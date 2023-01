Este es el cambio de look de Taylor Swift que enamoró a sus fans

No cabe duda de que Taylor Swift ha acumulado una cantidad astronómica de seguidores tanto por su talento como por su indiscutible belleza. La artista no para de sorprender a todo el mundo, en esta ocasión lo hizo con un cambio de look que dejó a sus fans atónitos.

Durante una pausa comercial en la transmisión de CTM Music Awards 2018, premiación para la música country, Swift presentó el adelanto de lo que será el videoclip 'Babe', sin embargo, lo que generó sensación en los televidentes no fue la canción sino el look de la artista.

Con una cabellera roja, Taylor conquistó el corazón de muchos de sus seguidores que llenaron la publicación de comentarios de elogio por su nueva imagen.

Swift colaboró con el sencillo 'Babe', que pertenece al grupo estadounidense Sugarland. Este aporte representa para Swift el regreso a sus raíces musicales que había dejado un poco de lado en sus más recientes producciones.

