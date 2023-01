Estas cláusulas deben firmar los novios de las Kardashian para salir con ellas

La madre se dedicó a diseñar un contrato de confidencialidad de aproximadamente 100 páginas en el que les prohíbe a los novios de sus hijas hablar sobre la privacidad de la familia Kardashian- Jenner.

Conoce los requisitos para trabajar con la familia Kardashian-Jenner

Este contrato toca diversos temas muy puntuales como las cosas que pueden hacer y las que no, como subir fotos o videos a las redes sociales. Este documento también tiene cláusulas respecto a los derechos de la historia familiar, pero eso no es todo, tiene puntos muy importantes de cómo debe de ser el comportamiento después de una ruptura amorosa ya que no pueden vender historias sobre la relación o hacer algún tipo de comentario negativo acerca de sus hijas en público.

Las parejas sentimentales de sus hijas deben de cumplir con todas las reglas estipuladas ya que la madre y mánager deja muy claro las consecuencias de incumplir alguna de estas y todo podría quedar en manos de sus abogados.

