Esta es la canción del Club 10 que se está volviendo viral en TikTok, ¿la recuerdas?

El Club 10 , a lo largo de 15 años de emisión, se convirtió en un programa que marcó a los niños colombianos a quienes acompañó todas las mañanas.

Con una gran variedad de contenidos, algo de lo que más marcó a estas generaciones que crecieron al lado de Aurelio Cheveroni, Mery Moon y Dinodoro fueron sus particulares canciones.

Es por esto que un usuario en TikTok quiso revivir uno de los temas musicales más emblemáticos del recordado programa y "desbloqueó" los recuerdos de más de un colombiano.

Como parte de una tendencia en la que se deben mencionar los famosos 'temazos', la cuenta de Cristofer Lozada propuso 'El baile del lobo', canción en la que el protagonista era Aurelio.

Ante este video, otros usuarios empezaron a compartir sus reacciones al escuchar de qué canción se trataba, además de darse cuenta de que a pesar de los años siguen conociendo la letra.

"Qué recuerdos, yo tenía el CD del Club 10, qué buena época", "A bailar se ha dicho", "Es normal saberse toda la letra", No estoy llorando, solo se me metió un recuerdo al ojo", "Lo dejé todo y me puse a bailar y cantar a todo pulmón", Viajé a mi niñez por unos segundos", "Toda mi infancia fue desbloqueada y me puse sensible", "Siempre te amaré Aurelio" - Fueron algunos de los comentarios en esta red social.