Esta era la millonaria suma que cobraba Omar Geles por una canción de su autoría

El legado que deja Omar Geles en el vallenato es innegable, pues empezó su carrera desde muy pequeño y prontamente se convirtió en uno de los exponentes más respetados del género y del folclor en el país. Su influencia es tan grande, que actualmente son muchos los artistas que le deben su éxito gracias a su apoyo y a sus canciones.

A raíz de su muerte, el pasado martes 21 de mayo, por un paro cardiorrespiratorio, varios intérpretes han enviado sus mensajes de condolencias y de agradecimiento; incluso, en su funeral del miércoles 22 se le rindió homenaje por su gran impacto.

El 'Maestro' era consciente de su gran talento para interpretar el acordeón y para escribir grandes éxitos que se convirtieron en himnos del vallenato, como 'Tarde Lo Conocí', 'Los Caminos de la Vida', 'A Blanco y Negro', 'Gracias', 'El Amor Más Grande del Planeta', entre otros; por esto le daba un alto valor a los temas de su autoría.

Omar Geles y la millonaria suma que cobraba por sus composiciones

Durante una entrevista en 2023 con el periodista Víctor Sánchez Rincones, el maestro proveniente de Mahates reveló cuánto costaba una de sus canciones completamente producida.

El comunicador le planteó una situación hipotética en la que un artista emergente le pidiera un sencillo. ¿Cuánto le cobraría y que incluiría ese valor?

Omar Geles reveló: "60 millones de pesos, producida y con todo"; e hizo la aclaración de que en ningún momento ha "despreciado" a los artistas que acuden a él con la esperanza de alcanzar el éxito con un tema que tenga su estilo y su firma.

"La cuestión es de tiempo porque no puedo estar tanto en el estudio. Tengo como 500 canciones inéditas y me toca renovarlas... Eso toma tiempo". Además, agregó "conmigo no tienen que hacer nada especia, no hay ningún protocolo, no tengo guardaespaldas y las puertas están abiertas".

El 'Mono' Zabaleta criticó el valor que cobraba Omar Geles por una canción

Tras las declaraciones del acordeonero, el cantante vallenato Mono Zabaleta lo crítico y confesó que en una ocasión tuvo que "devolverle" un tema al músico, aun cuando la había grabado y tenía listo el videoclip; pues consideraba exagerado el precio.