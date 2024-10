Esposo de Lady Noriega: Cuánto llevan juntos y su historia de amor debido a los biopolímeros

Lady Noriega se ha convertido en una de las cantantes y actrices más recordadas de nuestro país gracias a su trabajo en Pasión de Gavilanes, donde tuvo la oportunidad de dar vida a Pepita. Aprovechando su más reciente lanzamiento musical, la artista le concedió una entrevista para la Revista Vea, en donde se refirió a cómo su esposo le cambió la vida no solo a nivel sentimental, sino también respecto a su salud.

Noriega confesó que conoció a su marido Rodolfo Chaparro gracias a una amiga en común, quien le afirmó que él podría ayudarla a recuperar sus labios, pues había sido víctima de las biopolímeros en esa zona de su cuerpo. Aunque no estaba confiada en sus capacidades para dejarle un rostro armonioso, Lady depositó toda su esperanza en el médico, quien la dejó gratamente sorprendida con el resultado.

"Recuerdo que yo temblaba en la camilla y lloraba... Y yo le decía, no me vas a dejar peor de lo que estoy, te lo suplico, no me vas a dejar con la boca torcida (...) Me rezaba todo lo que me sabía, decía 'señor, perdóname por mi vanidad' (...) Me agarró las manos y mencionó 'vamos a pedirle al espíritu santo que me guíe y que él sea el que te opere hoy'", explicó.

Asimismo, la intérprete de 'Maldito amor' y 'Fiera inquieta' aseguró que conoció al hombre de su vida después de haber vivido una desilusión amorosa, pues desveló en la misma entrevista que el motivo por el cuál llegó a vivir a Bogotá fue debido a que la violencia en Colombia le había arrebatado a un exnovio y añadió que el dolor fue tal, que ella encontró en la música un refugio para trabajar en ella misma y salir adelante con sus propias habilidades.

Noriega y Caparro llevan más de 12 años juntos siendo pareja, cómplices y amigos. Al respecto, Lady afirmó: "volvió a llegar el amor sin que yo lo esperara, lo buscara, es más, sin que lo deseara. La verdad yo pensaba que no había una persona para mí en todo el universo (...) Es difícil entenderme a mí".

