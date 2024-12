Esposa de Carlos Calero da un paso más en su lucha contra el cáncer: 'Gracias, Dios mío'"

Paulina Ceballos, esposa de Carlos Calero, dio una buena noticia a sus seguidores luego de pasar por un momento bastante difícil. Recordemos que en junio de 2024, Paulina fue diagnosticada con cáncer de seno. A pesar de la noticia, se mantuvo positiva, aunque al principio sintió miedo, sabía que había tratamientos que la ayudarían a superar la enfermedad.

Recientemente, Paulina compartió con sus seguidores los avances de su tratamiento contra el cáncer. "A todos los que me acompañaron aquí y con sus oraciones, gracias de corazón, todo esto es invaluable", comentó.

En la mañana del 4 de diciembre, Carlos Calero publicó una foto de su esposa sonriente, usando un sombrero bordado, y acompañó la imagen con la frase "Última amor". Horas después, Paulina compartió en sus historias de Instagram una foto de ella tomada de la mano de su esposo, ambos felices y sosteniéndose mutuamente en la sala de un hospital. Tras varias semanas de tratamiento, anunciaron que Paulina había terminado su ronda de quimioterapias.

Paulina Ceballos da una alentadora noticia Foto: Instagram @carloscalero29

Paulina Ceballos y Carlos Calero dan una alentadora noticia Foto: Instagram @pauceballos19

En su publicación, Paulina aprovechó para agradecer a su familia, especialmente a su esposo, quien la ha acompañado durante más de 25 años. También posó junto al equipo médico. "Gracias, Dios, por tanto amor con el que me rodeaste, de todos los ángeles con nombre, me sentí demasiado consentida", comentó. "Llegué aquí con toda la gratitud por toda la gente hermosa que me consintió desde el día uno. Gracias, Dios mío, porque tú eres fiel. Hoy cierro este ciclo para seguir transitando mi proceso. Un día a la vez, paso a paso", expresó Paulina.



Qué se sabe sobre la enfermedad de Paulina Ceballos

La mujer inició bromeando con su esposo acerca de su participación en el formato musical que se transmite en las noches de Caracol Televisión, por lo que confesó que, contrario a lo que muchos pueden pensar, Calero no le revela absolutamente nada de lo que ocurre en el templo de la música, dado que de esta forma la motiva a seguir conectada con cada capítulo.

Posteriormente, el conductor del programa la interrumpió para anunciar que tenía novedades sobre su estado de salud debido a que acababan de visitar al médico y les había dado noticias bastante alentadoras.

