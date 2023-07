¿Es posible hablar de temas polémicos sin faltar al respeto a quien piensa diferente?

Juan Pablo y Felipe llegaron sin saber nada del otro, por lo que les pedimos que se conocieran a través de una actividad en la que tenían que cocinar juntos y responder preguntas generales sobre sus vidas.

Tras esto, descubrieron una faceta del otro que no se imaginaban. Felipe está en contra de la fertilización in vitro, un procedimiento que consiste en unir el óvulo de una mujer con el espermatozoide de un hombre en un laboratorio, mientras que Juan Pablo recurrió a ese tratamiento junto a su esposa para poder ser padre; hoy tiene hijos gemelos.

En medio de un experimento social del colectivo Todos Somos Una estos dos hombres, quienes aparentemente son muy diferentes, tuvieron que trabajar como un equipo para luego escuchar, con respeto, cada una de sus posturas e intentar entender el punto de vista del otro.

Juan Pablo, un Comunicador Social y Periodista, es un católico que actualmente está casado y tiene un hijo de 13 años. Por otra parte, Felipe confesó que cuando era joven nunca se había planteado la idea de tener niños, sin embargo, con el pasar del tiempo se dieron las cosas y su perspectiva cambió luego de una importante conversación con su esposa.

En medio de esta actividad, cuando aún no tenían conocimiento del objetivo de su conversación, Juan Pablo le respondió a Felipe acerca de cuál consideraba que era su mayor logro: "Yo creo que uno de los retos más complejos en la vida de un ser humano es hacer pareja, conformar un hogar".

Tras esto, ambos descubrieron el verdadero sentido de su encuentro. Inicialmente, se dio a conocer el punto de vista del periodista: "Respetando la opinión de todas las personas, especialmente de quienes no pueden tener hijos, no podemos pensar en crear vida en un laboratorio, hay que seguir el camino natural, si se nos permitió tener hijos tengámoslo, sino se nos permitió, pues no los tengamos y asumámoslo como debe ser".

Luego de esto, fue posible escuchar a Felipe: "Los hijos que tengo con Naimsa los tuvimos a través de un tratamiento de fertilización in vitro. Fue una discusión muy compensada, pensado en que lo íbamos a intentar solo una vez y sino lo dejábamos así y veíamos qué otro camino tomábamos".

Ante esto, los dos hombres, aún teniendo la opción de irse, decidieron quedarse para escuchar los argumentos del otro y conocer un poco más del porqué cada uno tiene su postura.

Lleno de calma, Juan Pablo mencionó que: "siempre he creído que hay un estado y un pensamiento natural, pero hoy en día estamos metidos en los que son artificiales y vamos evolucionando en la inteligencia artificial que nos permite tener tratamientos in vitro, pero creo que hay unos pensamientos naturales que no se deberían dejar". Al finalizar esto, el periodista cuestionó a Felipe con respecto a qué los llevó a hacer esta elección de tener hijos mediante esta alternativa.

"Nosotros tomamos la decisión de la fertilización in vitro porque mi esposa no podía concebir, algo que fue un golpe durísimo para ella. Yo no veo tanto la contraposición con el tema de la naturaleza, porque siento que ese conocimiento al que hemos llegado, de desarrollar estos procedimientos, es parte de la naturaleza humana", respondió el padre de los gemelos.

Ante esto y luego de escuchar un poco más sobre los hijos de Felipe, Juan Pablo no pudo evitar encontrar un punto en común con este hombre, pues su motivación siempre va a ser su niño: "Yo me imagino que si los veo hoy acá, con ese corazón de padre que tengo, evidentemente flaqueo y digo 'guau, qué bacano que estén acá', entonces, voy a afianzar un poco mi teoría que es: al final, todos tomamos una decisión, pero lo que van a causar esos seres es felicidad".

Finalmente, en medio de una conversación bastante cordial, el periodista le planteó a Felipe poder reunirse en un futuro con sus hijos, algo que sin duda el papá de los gemelos no dudó en aceptar, ya que están en una etapa en la que valoran mucho el verlos crecer.

Este tipo de encuentros nos permiten entender que es momento de iniciar conversaciones con aquellas personas con quienes consideramos que tenemos pensamientos diferentes, pues con empatía y sin tapujos nos podemos dar cuenta de que hay más motivos que nos unen.