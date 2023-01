¿Es o no es? Chayanne rompe su silencio por el escándalo sexual de su hijo 

Esta fue la noticia de la fotografía del hijo de Chayanne:

Hace pocas semanas, luego que publicaran en Instagram una foto, los seguidores de Chayanne conocieron que su hijo se creció, además se convirtió en un chico muy sexy y apuesto.

Ayer nadie conocía el nombre de Lorenzo Valentino Figueroa pero desde que estalló el sonado escándalo sexual, los titulares de los medios no han parado de mencionarlo.

Y no es para menos, se trata de una fotografía en la que al parecer el joven aparece desnudo mostrando sus partes genitales. La imagen mencionada, terminó haciéndose viral luego que fuera publicada por el sitio web gaymas.com. Desde la página, no sólo han confirmado que la imagen es del hijo del intérprete, sino que supuestamente no es la primera vez que el joven envía este tipo de fotografías por WhatsApp.

En Twitter se libró una batalla entre quienes confirman que es Lorenzo y quienes dicen que se trata de otros. Sin embargo, la última palabra la tiene el protagonista del escándalo...

CON LAS MANOS EN LA MASA



Difunden un video prohibido de “El Hijo de #Chayanne > https://t.co/P8cTfQ6CGI pic.twitter.com/DaPO7ZN95Q — PrimiciasYa.com ✨ (@primiciasyacom) November 8, 2016

"No soy una persona pública, pero las noticias que están circulando en redes sociales me obligan a expresarme públicamente." comenzó escribiendo el hijo del cantante puertorriqueño en una foto que publicó recientemente en su Instagram. "Soy un muchacho como cualquier otro de mi edad que se divierte, estudia y trabaja. Tengo padres que me han enseñado valores y respeto, y por lo tanto, sería incapaz de irrespetarme a mí mismo, o a ellos."

Y siguió su discurso con la siguiente frase:

"Lamento mucho la ignorancia de las personas o los medios sin escrúpulos que publican e inventan lo que sea sin pensar en el daño que puedan causar.", finalmente concluyó: "Me siento en la obligación moral de hacer la aclaración por el daño que me está causando."

Por su parte, Chayanne decidió referirse al tema haciendo eco del comunicado de su hijo también en la misma red social y agregó: "Estamos muy orgullosos de ti, te amamos".

Por su parte la prima de Lorenzo Lele Pons también mostró su apoyo en Twitter con la captura de una videollamada que mantuvieron y escribió: "¡Si alguien no respeta a mi primo y lo intimida, vendré después de ti! ¡Proteja a los que amas! #amoamifamilia".

¿Quién tendrá la razón? Lo que sí se sabe es que las fotos son confusas y el parecido con el protagonista de la historia es muy alta, muchos en las redes sociales en sus comentarios han afirmado que es tan fuerte su parecido, que si no se trata del mismo hijo del cantante, es un gemelo suyo, una réplica casi exacta.

Sin embargo en su cuenta oficial de Instagram, el hijo de Chayanne sube fotos que para muchos usuarios dejan mucho que pensar, juzguen ustedes mismos:

¿ Y tú qué opinas de este escándalo, para ti es o no es el hijo de Chayanne? Opina en nuestras redes sociales.