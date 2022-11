"Es la hora": así realizó la apertura oficial de la temporada navideña Mariah Carey

La cantante estadounidense, Mariah Carey aprovechó el cierre de la temporada de Halloween para dar paso a las festividades de diciembre y como es costumbre su icónica canción: 'All I Want For Christmas Is You' fue la protagonista en esta oportunidad.

Con un vídeo a blanco y negro publicado en su cuenta de Instagram; Carey apareció disfrazada de bruja sobre una bicicleta estática, a medida que pedaleaba las fechas del mes de octubre pasaban rápidamente para dar transición a unas imágenes a color donde se puede observar a la cantante vestida de mamá Noel, sobre un reno acompañada de regalos, decoraciones navideñas y por supuesto, su clásica canción apareció ambientando el vídeo.

La publicación se convirtió rápidamente en tendencia digital, así mismo, ha ocurrido con el sencillo 'All I Want For Christmas Is You', considerado como el villancico más escuchado a nivel mundial y con el que la cantante se convirtió en la protagonista para la temporada navideña obteniendo el certificado Diamond al vender diez millones de unidades como lo reportó Recording Industry Association of America.

Esta canción se estrenó en el año 1994 y pertenece al cuarto álbum de estudio 'Merry Christmas'. El sencillo se estableció como un récord musical en el año 2019 llegando al primer puesto del Hot 100 de Billboard durante tres semanas seguidas, convirtiendo a Carey en la primera y hasta la fecha la única cantante en ubicar un sencillo como número uno por cuatro décadas consecutivas.

Han pasado 28 años desde que la exitosa canción surgió para ambientar y celebrar las fechas de la temporada más esperada por muchas personas. Dicho éxito se debe también con la película de comedia romántica, 'Love Actually' estrenada en el 2003, pues la canción fue elegida como parte de la banda sonora para la producción y logró llegar a las nuevas generaciones de los inicios de los dos mil.

A la fecha el vídeo oficial de 'All I Want For Christmas Is You' llega a los 730 millones de reproducciones en YouTube, artistas como Ariana Grande, Demi Lovato , Justin Bieber y My Chemical Romance interpretaron es su momento varias versiones inspiradas en el hit navideño.

