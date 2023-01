¿Es en serio? Mila Kunis no sabe hace cuántos meses está embarazada

Su carrera profesional y la atención constante que reclama su primogénita Wyatt, fruto de su matrimonio con Ashton Kutcher, han conseguido que la actriz Mila Kunis apenas tenga tiempo para pensar en su segundo embarazo, incluso llegando a olvidarse en ocasiones cuántos meses le faltan para dar a luz.

"Hoy me olvidé de cuánto tiempo estaba. Creo que con el primero estás totalmente volcada en la experiencia, yo no paraba de revisar una aplicación para embarazadas que tenía en el móvil, para ver: '¿Qué tamaño de fruta tiene el bebé? ¿Es del tamaño de una uva o de un aguacate?'. Ahora pienso: 'Espera, ¿de cuánto tiempo estoy?'. Porque estoy tan ocupada corriendo detrás de mi hija y trabajando que no tengo tiempo para nada más", reveló Mila al portal Entertainment Tonight.

Desde la llegada al mundo de su primera hija, Ashton se ha convertido en el mejor apoyo de la actriz, ayudándola en todo lo relativo al cuidado de la pequeña con más o menos acierto, ya que en ocasiones sus ocurrencias, como por ejemplo envolver a Wyatt en papel higiénico tras un pequeño "accidente", consiguen dejar a Mila con la boca abierta.

"A veces los bebés hacen tanta caca que el pañal se desborda, y era uno de esos días. Pero Ashton me dijo: 'Tranquila, cariño, lo tengo controlado'. Así que yo volví a mis cosas y cuando me giré vi que había bañado a nuestra hija en el lavabo, lo cual no era del todo mala idea, pero después la envolvió en rollo de papel. Le pregunté qué estaba haciendo y me dijo: '¡La estoy secando! No encontraba la toalla'. La había envuelto literalmente en papel, me hizo muchísima gracia. No podía parar de reírme, saqué un montón de fotos".

La actriz acaba de volver ahora al cine con la película 'Malas madres', que se estrena el 29 de julio, en la que da vida a una madre trabajadora y divorciada que, harta de intentar ser "perfecta", decide rebelarse contra las responsabilidades y empezar a disfrutar de la vida, un sentimiento con el que Mila se identifica completamente.

"Soy una madre principiante. Solo llevo desempeñando el papel unos 17 meses, por lo que soy nueva en esto, pero puedo decir que sé por lo que pasan las protagonistas. A toda madre le pasa, y si dicen que no, entonces es que sí", confesaba al mismo portal.