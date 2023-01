"Ernesto Calzadilla se separa de mí": Lorena Meritano anuncia su ruptura

Consternados se encuentran los seguidores de Lorena Meritano y Ernesto Calzadilla, quienes conformaban una pareja desde el año 2013, debido al anuncio de la actriz argentina por medio de un video que circula en redes sociales.

En él se ve a Lorena Meritano, sobreviviente de cáncer de seno, dar varias noticias sobre su vida y lo que pasara en los próximos días respecto a sus procedimientos médicos.

El primero de ellos es que abandonará el grupo Forever Green, una compañía de productos que se encarga de promover un estilo de vida saludable por medio de alimentos orgánicos, alegando problemas económicos.

Así mismo, anunció que se someterá a dos nuevas cirugías en sus senos, extirpando el seno izquierdo y colocándose prótesis, y la extirpación de sus ovarios y trompas de falopio de forma preventiva.

Finalmente, de manera muy clamada, Lorena Meritano contó a todos sus seguidores que su esposo, Ernesto Calzadilla, le habría anunciado horas antes de su viaje a Argentina el proceso de divorcio que estaría tramitando:

"Hoy Ernesto Calzadilla, el que fue mi marido hasta el día de hoy, el que iba a irse conmigo y me iba a acompañar… Hoy, pocas horas antes de viajar, me comunicó que se separa de mí, que me deja… que se baja del barco de esta familia. Yo entré a esto por él…", afirmó la actriz argentina.

El video fue borrado horas después. Sin embargo, este hecho se suma a una larga lista de publicaciones que podrían indicar que la decisión ya está tomada:

"Que ya no estemos juntos, no quiere decir que no estaré eternamente agradecida al pedazo de camino que transitamos. Respeto a él, por favor", escribió Lorena en su cuenta de Twitter.

Hace tan sólo hace cuatro días, Lorena había compartido una foto juntos en su Instagram, pero ahora solamente compartió un texto en el que pide perdón y agradece a todos sus seguidores por su apoyo incondicional.