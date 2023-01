¿Eres demisexual?

El novedoso término fue acuñado por ‘The Asexual Visibility and Education Network’, la comunidad asexual online más grande del mundo que se esfuerza por crear una discusión abierta sobre la asexualidad, para referirse a las personas que solo tienen encuentros íntimos después de establecer una conexión emocional fuerte.

El sexo casual no está en los planes de las personas demisexuales. Los atributos físicos de una persona no son suficientes si no existe un vínculo más allá de un encuentro esporádico.

Pero, a pesar de que para alguien demisexual la participación del corazón está por encima de todo, esto no es sinónimo de matrimonio o motivo para planificar una familia, lo que buscan es mantener una atracción emocional que les garantice el disfrute.