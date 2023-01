¿Era un ‘Latin lover’? Eugenio Derbez revela secretos de su vida íntima en entrevista

Durante la entrevista realizada por un medio mexicano uno de los presentadores decidió indagar sobre la vida sexual del actor, específicamente sobre su virginidad.

La respuesta que dejó atónito a más de uno por la respuesta que dio el actor, quien aseguró que sus padres jamás le quisieron hablar de esos temas y que los únicos consejos que recibió fueron de su mamá.

Publicidad

“Mi mamá me decía siempre: ‘Tienes que respetar a la mujer’, me lo inculcó tanto que yo con las noviecitas siempre era de manita sudada”, aseguró entre risas.

Y más adelante reveló que empezó su vida sexual a los 21 años con la mamá de su hija Aislinn Derbez, Gabriela Michel.

Lo más curioso, durante una de sus respuestas es que él terminaba aconsejando a las mujeres que querían algo más, “luego que querían yo no, no, no, algún día me lo vas a agradecer”.

El actor finalizó diciendo que solo iba a cine con ellas a comer palomitas y nada más. El actor de 'No se acpetan devoluciones' no era un 'Latin lover' por la edad que tenía cuando inició su vida sexual.

Publicidad