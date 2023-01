¿En qué se parecen Carolina Ramírez y 'Yeimy Montoya', de ‘La Reina del Flow’?

La caleña, quien interpreta a ‘Yeimy Montoya’ en la novela más vista por los colombianos, ‘La Reina del Flow’, encontró en la actuación una razón más para vivir.

En la vida de Carolina no fue todo color de rosa y aunque vivió una infancia maravillosa en su ciudad natal, Cali, a sus 14 años le diagnosticaron anorexia.

“Llegar a Bogotá fue muy duro, fue muy hostil el cambio, el frío, lo rudo de la cuidad. Mi papá se demoró en conseguir trabajo, y con lo que mi mamá ganaba a duras penas podíamos vivir”, aseguró Carolina a la Revista Vea.

La actriz tuvo que trabajar como bailarina durante algunos años para ayudar con los gastos: “fui a concursos de ballet en Cuba, pero no me fue bien, uno tiene que ser consciente, hay gente que nace con estrella, y para el ballet se necesitan condiciones, yo las tenía, pero no las exigidas”.

Años más tarde logró superar la enfermedad y fue ahí cuando descubrió su amor por los escenarios, su flow.

Empezaron a llegar los personajes y, al igual que 'Yeimy' con la música y la composición, descubrió que la actuación y los escenarios le darían el ritmo necesario para continuar con su vida. Además de la pasión, entrega y talante que tienen en común Carolina y 'Yeimy' frente a los problemas y las ganas de salir adelante.

Carolina como buena caleña ama la salsa, pero interpretando a 'Yeimy Montoya' descubrió que respeta y admira por completo el género urbano y el reguetón. La actriz reveló que tomó como base algunas cantantes colombianas e internacionales solo para tener como base el look y no para crear el personaje.

¡La reina del amor! La caleña también confesó cómo inició su relación sentimental con Mariano Becaleinik con quien actualmente lleva ocho años de matrimonio y, además, dio a conocer si a sus 35 años quisiera tener hijos.

