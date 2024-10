Emmanuel Restrepo actuó en los buses de TransMilenio tras haber probado suerte en Estados Unidos

Emmanuel Restrepo abrió su corazón en el programa de Caracol Televisión Se Dice De Mí , en donde no solo contó cómo gracias a un consejo de Robinson Díaz le apostó a la actuación, sino que también reveló todo lo que tuvo que pasar para convertirse en uno de actores más destacados de la nueva generación de artistas.

Emmanuel Restrepo improvisó en los buses antes de la fama

Según explicó en la producción presentada por Diva Jessurum , todo ocurrió luego de que viviera una temporada con su hermana en San Francisco, Estados Unidos, donde se estaba preparando para ser un gran actor; no obstante, mencionó que decidió devolverse porque no concebía la posibilidad de rehacer su vida allá por completo sin tener la oportunidad de hacer lo que en realidad le apasionaba.

"Es muy chistoso porque mis mejores amigos me hicieron la despedida con música, banquete y a los seis meses yo estoy de vuelta como 'hola', volví'", dijo en medio de la transmisión.

Asimismo, afirmó que fue esto lo que lo motivó a salir a las calles, subirse a los buses de TransMilenio y empezar a improvisar, técnica que llamó rápidamente la atención de los transeúnte, quienes además de entretenerse, aprendieron sobre cultura ciudadana.

"La gente puede entender cómo funciona una sociedad y cómo ser mejor persona a través de un juego de pasarse una pelota y pues era divino, como que era muy lindo. Llegaba gente muy brava diciendo 'yo no quiero hacer esto, es que yo no me colé, no sé qué', después hacer el taller y decir 'es lo mejor que hice en el día, o sea, yo no pensé que me iban a invitar a jugar'", señaló.

Por último, tanto Restrepo como sus seres cercanos afirmaron que esto sirvió de herramienta para que él mismo se preparara para el futuro, dado que todos estaban seguros de que le esperaba una prometedora carrera dentro de la industria de la farándula.

"Yo me acuerdo que no fue un trabajo vergonzoso ni difícil, sino que a él le gustaba mucho; sin embargo, lo que él quería era actuar", dijo Alejandra Chamorro, amiga y colega de Restrepo.