Ellie Kemper está esperando su primer hijo

La actriz Ellie Kemper y su marido Michael Koman -con quien contrajo matrimonio hace cuatro años- están esperando su primer hijo, tal y como anunció la intérprete este miércoles en el programa de Jimmy Fallon.

"Tengo grandes noticias, ¡estoy embarazada!", confesó Ellie al presentador, que tuvo el bonito detalle de darle una tarrina de helado por si acaso le daba antojo de algo dulce durante la entrevista.

Ellie intentó mantener en secreto su embarazo durante las primeras semanas, no contándoselo ni siquiera a sus compañeros de reparto de la serie 'Unbreakable Kimmy Schmidt'. Sin embargo, sí se vio obligada a revelarle la noticia antes de lo previsto a Tina Fey, productora de la serie, para justificar por qué no podía rodar algunas de las escenas más arriesgadas.

"Estábamos haciendo una lectura de guion y mi personaje tenía que subirse a una montaña rusa. Todavía era muy pronto, pero estaba segura de que no era buena idea subirme a una montaña rusa estando embarazada, así que se lo conté a mi jefa, Tina Fey. Ella conoce todos los secretos. Se lo conté antes incluso de decírselo a mi madre", reveló la actriz.

Tina fue la encargada de elaborar un plan para ocultar el embarazo de Ellie, alegando que sufría un fuerte dolor de espalda que le impedía hacer movimientos bruscos, aunque a la actriz le costó un mundo simular que así era.

"No era capaz de actuar como si tuviera una lesión de espalda. Y se supone que soy actriz... Resultó muy duro. Si alguien me preguntaba qué me pasaba, las palabras salían solas de mi boca, decía: 'Me he hecho un esguince de columna'. ¡No puedes hacerte un esguince de columna! ¡No puedes! Y no paraba de olvidar que se suponía que tenía una lesión de espalda, así que hacía cosas que alguien con una lesión así no podría hacer. Cada vez que decían: '¡A comer!'. me levantaba de un salto e iba haciendo volteretas hasta la mesa del catering. ¡Se supone que no puedes hacer eso [si te duele la espalda]".

