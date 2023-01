Ellie Goulding para su carrera musical para reconectar con sus seres queridos

La cantante Ellie Goulding solo ha podido saborear las mieles del éxito a costa de sacrificar su vida personal, por eso ahora está deseando tomarse un merecido descanso para olvidarse de su agenda profesional y disfrutar de todo aquello a lo que ha tenido que renunciar por su música.

"Voy a seguir componiendo, pero estos últimos años han sido tan abrumadores, que necesito tiempo para alejarme y dejar de ser el centro de atención. Las giras son un gran compromiso y tienes que poner todo lo demás en espera: la familia, los amigos... Me he perdido demasiadas bodas y cumpleaños. Va a ser genial despertarme sabiendo que no tengo nada que hacer", confiesa la cantante a la revista Flare.

Publicidad

Ellie disfrutará de sus vacaciones como soltera después de poner fin a su relación con el bajista de McFly, Dougie Poynter, tras dos años juntos. Ahora los candidatos que quieran intentar conquistar su corazón tendrán que estar preparados para convertirse en el objetivo de los paparazzi, ya que la cantante nunca ha sido partidaria de intentar ocultar sus romances.

"Hay cosas de mi vida privada que nadie sabe porque nunca las he contado, pero soy muy abierta, siempre he sido así. Los chicos con los que he estado lo saben. Tengo los mismos puntos débiles, los mismos miedos y las mismas inseguridades que todas las chicas, pero soy muy sincera cuando hablo de esos temas. En vez de construir un muro a mi alrededor, si estoy asustada simplemente lo digo o tuiteo sobre ello", aclara.