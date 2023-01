Elizabeth Olsen sueña con Donald Trump

La actriz Elizabeth Olsen ha contado cómo recientemente soñó con el polémico candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump, quien no dudó en ofender a una sala llena de sus propios seguidores.

"Tuve un sueño muy raro sobre Donald Trump hace poco. Estaba dando un discurso en una convención ante un grupo de sus propios seguidores a los que había ofendido. Se vengaron en la convención, no físicamente, pero verbalmente. Cuando desperté pensé: '¿Ha pasado eso realmente?'. Fue genial. A lo mejor es una profecía", cuenta la intérprete estadounidense al periódico Metro.

Elizabeth también reveló que tiene desde niña obsesión por la actriz Michelle Pfeiffer.

"Buscaba fotos de ella en internet y las imprimía en papel malo y con mala tinta. Me compraba un calendario de cachorritos o lo que fuera y me hacía un calendario de Michelle Pfeiffer. Me parecía que [Michelle] era genial. Era muy femenina. Me enamoré de ella. Mi pasión comenzó con 'Grease 2' y 'Catwoman'", añade en el diario.

Por: Bang Showbiz