Elizabeth Loaiza y Natalia Durán, nueva portada de la Revista Vea

La Revista Vea, que sale cada 15 días, siempre exalta en su página principal a los personajes más valiosos de la farándula criolla. Esta vez el turno fue para la modelo caleña Elizabeth Loaiza y para la actriz Natalia Durán.

Elizabeth Loaiza asegura que a sus 24 años el motor de su vida es su hija, pero aclara que no por ser madre soltera deja de dedicarse tiempo a ella misma, por el contrario le gusta consentirse mucho, disfrutar de sus amigos y recorrer el mundo viajando.

Sobre su vida sentimental, la caleña dijo que se había separado hace dos años y medio. "Fue un ciclo que me hizo crecer, pero que no fue más. Fui feliz, pero las cosas no se dieron, y esa experiencia me dejó un gran aprendizaje. Ahora soy más prevenida". Además confesó que actualmente tiene una persona especial, pero que prefiere no darle un calificativo a ese vínculo.

De su participación en el Desafío manifiesta que quedó sorprendida al ver que todo el mundo le preguntaba por qué se había desnudado, lo cual ella considera falso y es enfática en explicar que ella no fue al reality a mostrar su cuerpo (Sus declaraciones aquí ).

Natalia Durán, dueña de un hermoso cuerpo y madre de tres hijos

La reconocida actriz, modelo y presentadora revela en esta publicación que es una luchadora feminista y que cada vez que tiene la oportunidad defiende los derechos de las mujeres.

"En este punto de mi vida, gracias a Dios, uno de mujer se vuelve fuerte. Cada día que pasa me siento más orgullosa de mí y de las mujeres. Es increíble sentir cómo cada situación me hace más feminista. Tristemente, veo que las mujeres en su mayoría, hacen el papel de madres cabezas de familia y les toca mucho más difícil, sin recursos económicos, sin un respaldo que les ayude a cuidar a sus hijos".