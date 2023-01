El susto de Jessi Uribe en pleno concierto que hasta le sacó una palabrota

Un gracioso momento vivió el artista de música popular Jessi Uribe en pleno concierto, cuando uno de los efectos su show lo tomó por sorpresa y le pegó tremendo susto frente a miles de asistentes.

En el video compartido por él mismo cantante en su cuenta de Instagram, muestra el momento en que se encuentra interpretando su éxito ‘Matemos las Ganas’ y con un pequeño baile sincronizado con sus músicos enciende aún más el ánimo de los asistentes a su concierto.

Al finalizar el baile, el artista se acerca a sus fanáticos y es ahí cuando un estallido lo toma por sorpresa haciendo que brinque y se le salga una grosería, hecho que Jessi tomó con gracia y hasta bromeó con sus músicos.

“Ay hijuep… esa sí me asustó (…) no la vi venir”, se le escucha decir en el corto video mientras se ríe.

Seguidores del bumangués no dudaron en reaccionar a la graciosa publicación y aunque el susto no pasó por desapercibido, fanáticas, como es común en todas sus publicaciones, no dudaron en halagarlo por su atractivo físico y personalidad.

“Bombón ??” - “bebesote ?” - “Eeeee ave María papasito??” - “El que es lindo es lindo” - “Divino! Eres un tremendo artista?”, son algunos de los comentarios de sus seguidoras.

