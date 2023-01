El Polémico beso de Ariana Grande con una mujer que revolucionó a sus fanáticos

Ariana Grande compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías donde se vio muy cariñosa, en especial con una de ellas. Estás imágenes generaron dudas entre sus fanáticos de la verdadera inclinación sexual de la intérprete de ‘Focus’. Tanto así que comentaron: “Cualquiera se vuelve gay. La persona nace gay”, dijo un admirador.

La estrella del pop aclaró en la descripción de la foto que la mujer a la que estaba besando era su prima: “Sí, pero ella es mi PRIMERA prima”, aseguró. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar, sus miles de admiradores no dejaron de preguntarle por medio de sus comentarios, si ella sintió atracción por las mujeres, pero no se pronunció al respecto.

Recordemos que la cantante estadounidense terminó hace pocos meses su relación con Pete Davidson y desde entonces se dedicó a seguir con su exitosa carrera musical, incluso lanzó "Thank U, Next", una canción donde nombra a varias de sus exparejas.

La publicación alcanzó casi dos millones de me gusta y miles de comentarios a favor y en contra de esa polémica imagen.

