¿El pasado oscuro del novio de Taylor Swift? Así era Tom Hiddleston en el colegio

Al igual que el buen vino, Tom Hiddleston parece mejorar con los años y eso explica que haya pasado de ser el chico "rarito y sin suerte con las chicas" de su colegio a una estrella de Hollywood que ha conquistado los corazones de miles de mujeres en todo el mundo, y en especial el de la cantante Taylor Swift.

Durante sus años en el exclusivo colegio Eton situado en Windsor (Inglaterra), el actor era la perfecta definición de lo que es ser un "nerd": poco popular y centrado completamente en sus estudios.

"Tom ha sufrido una transformación asombrosa. En el colegio era un nerd total, no tenía novia y era un poco rarito. Sus padres eran profesores allí, así que no era precisamente el niño más popular de la clase. Se preocupaba mucho por sus estudios y trabajaba muy duro. Era el juicioso de clase. Lo más rebelde que hizo fue intentar dejarse el pelo largo a pesar de que los profesores se lo prohibieron. Tenía un sentido de la moda un tanto extraño, solía llevar pantalones morados y su camiseta favorita cuando no llevaba uniforme era una que cambiaba de color cuando le echabas el aliento. No era muy genial", revela un excompañero del actor al periódico Daily Mail.

Sin embargo, en aquella época Tom ya se destacaba por encima del resto de alumnos gracias al talento interpretativo que ha terminado por convertirle en todo un fenómeno cinematográfico.

"El único momento en el que las niñas podían entrar en el colegio [exclusivo para niños] era cuando se hacían obras de teatro. Tom siempre estaba en todas las representaciones y cuando estaba en el escenario parecía que había vuelto a la vida", recuerda la misma fuente.

El colegio en el que el actor estudió durante su adolescencia es uno de los internados más prestigiosos del mundo, por el que han pasado personajes tan relevantes como el príncipe Enrique, los actores Eddie Redmayne y Hugh Laurie, además del primer ministro británico James Cameron. A pesar de ello, los métodos de la institución han sido cuestionados en varias ocasiones, incluyendo en el libro 'The importance of being Eton' ['La importancia de ser de Eton'], escrito por Nick Fraser, un antiguo alumno que acusaba al centro de ser clasista y de reprimir las relaciones homosexuales entre los alumnos.

No obstante, en su momento Tom no dudó en defender al colegio en el que ingresó a los 13 años.

"La gente piensa que está lleno de ricachones arrogantes, sin compasión y ambiciosos, destinados a gobernar el país y a robarnos el dinero. Esto no es cierto. Algunos alumnos sí son así, pero son como mucho uno o dos en un colegio de 1.200. De hecho, es uno de los lugares más abierto de mente en los que he estado. Lo que pasa es que es un colegio que anima a la gente a encontrar su vocación y a perseguirla. Potencian el talento de cada uno y eso les hace especiales", aseguraba el actor al periódico Daily Mail.

Por: Bang Showbiz