El matrimonio de John Legend y Chrissy Teigen ha cambiado tras convertirse en padres

La relación de John Legend y Chrissy Teigen, que hasta ahora formaban uno de los matrimonios más sólidos y admirados de la industria del entretenimiento, ha cambiado completamente desde el nacimiento de su hija Luna, al obligarles a centrarse completamente en el cuidado de la pequeña en vez de en sus carreras profesionales o en su vida en común.

"Tienes que abarcar mucho más. Tienes que pasar cada momento que no estás con ella pensando en cómo estará y en con quién está, y qué estará haciendo, y asegurándote de que está cómoda y todo eso. No es lo mismo que estar casado, porque mantener una relación con un adulto que puede cuidar de sí mismo es muy distinto a cuidar de un bebé que depende completamente de ti. Así que ser padre te hace descubrir un nuevo nivel de responsabilidad, te das cuenta de que tienes por delante mucho trabajo", confesó el intérprete a Entertainment Tonight.

Publicidad

Los entregados padres ya han demostrado su compromiso con la educación de Luna tomando la decisión de aprender a nadar al mismo tiempo que la pequeña, para poder disfrutar en familia del proceso de aprendizaje.

"Hoy estuve en la piscina pero no puedo nadar, aunque quiero aprender por Luna, por supuesto. Estoy deseando meterme con ella en el agua y ayudarle en todo lo que necesite cuando ella empiece a familiarizarse con todo ello. John tampoco sabe, y no queremos acabar sintiendo que no podemos serle de utilidad a nuestra hija, así que vamos a intentar aprender por ella. Alguien vendrá a casa a enseñarnos", revelaba recientemente Chrissy a la revista People.