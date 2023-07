El influenciador Javier Ramírez denunció que fue víctima de robo en Estados Unidos

A través de su cuenta oficial de Instagram y de su canal en YouTube, el reconocido influenciador Javier Ramírez denunció que fue víctima de robo en Estados Unidos debido a su exceso de confianza. Según relató, todo ocurrió mientras compraba unas cosas en el centro comercial y dejó su vehículo aparentemente sin seguro.

"Me robaron mi computador, mi cámara, las memorias en donde tenía un montón de videos porque yo acababa de llegar de un viaje con Sofía y una amiga y había grabado contenido y lo tenía ahí para editar. Me robaron unos cargadores y una maleta que había comprado justo para mi computador", señaló en medio de un video que ya cuenta con más de 10mil vistas.

Ramírez explicó que duró aproximadamente una hora en el centro comercial comprando unas cosas y que afortunadamente alcanzó a sacar del carro su pasaporte; sin embargo, perdió el resto de sus elementos de trabajo. El joven no se dio cuenta de lo ocurrido hasta que llegó a su propiedad, de manera que no tuvo mucho tiempo para reaccionar y encontrar a los responsables.

Ramírez pudo localizar por medio de una aplicación el lugar en el que se encontraba su computador y con ayuda de la Policía logró tener de regreso sus pertenencias. Cabe aclarar que pidió ayuda de las autoridades en dos oportunidades distintas; sin embargo, solo el uniformado al que acudió por segunda vez pudo darle una solución, ya que fue hasta el domicilio que arrojaba la aplicación y habló con las personas involucradas aparentemente en el robo.

Por último, envió un mensaje a sus seguidores para no confiarse de la seguridad que tienen algunos países, pues está seguro de que la delincuencia no solo está presente en países como Colombia, sino también en otros como en el que está residiendo actualmente.

