El enorme árbol de Navidad con el que Melissa Martínez deslumbró en redes sociales

Estamos a pocos días de que empiece diciembre y las fiestas de fin de año, sin embargo, desde ya varios han empezado a ponerse en modo navideño y decorar sus casas para recibir esta época del año, por lo que Melissa Martínez no se quiso quedar atrás y presumió el enorme árbol con el que disfrutará el cierre de 2024.

Decoración de Navidad de Melissa Martínez

Con una publicación en su cuenta de Instagram, la periodista deportiva dejó ver la gigantesca decoración con la que celebrará la Navidad, la cual se destacó por su tamaño y decoración, pues sus seguidores quedaron encantados.

En el video es posible detallar un árbol que casi que duplica la altura de Melissa, el cual está lleno de luces amarillas de arriba a abajo, con arreglos rojos también bastante grandes, dado que poseen la dimensión de un balón de fútbol, y un tapete de este mismo color.

De fondo, como parte del resto de la decoración de la casa, se detallan dos coronas blancas acompañadas de moños rojos y un cojín navideño sobre uno de los sofás que tiene la presentadora. Sumado a esto, escribió: "Con mucho amor para recibir todas las visitas en esta época tan bella".

Asimismo, los fanáticos de Melissa Martínez no solo se deslumbraron con este enorme árbol de Navidad, resaltando que les gustaría tener uno igual, sino que también halagaron la belleza de la costeña, puesto que utilizó un atuendo acorde con los colores de su decoración en el que su belleza no se dejó opacar.

Melissa Martínez habla de la maternidad

Luego de una charla sobre su vida profesional, sus sueños, obstáculos y familia, la presentadora abrió su corazón para dar a conocer qué piensa luego de las cosas que se hablaron con respecto a su divorcio.

Frente a la maternidad, Melissa Martínez expresó: "creo que ninguna mujer debería explicar algo tan íntimo, tan personal como sus deseos de ser madre, pero entiendo que las formas de justificar a algunas personas, relacionadas a mi vida pasada, llevan a que la gente tome algunas conclusiones erróneas".

Luego de confesar que no es cierta la parte de que su matrimonio finalizó porque no quería ser madre, la presentadora añadió: "creo que ese será mi propósito principal y fundamental, pero también he creído que es mucho más necesario crear un ambiente y un momento donde la mujer se sienta lo suficientemente segura para dar un paso tan espectacular y maravilloso para asumir la responsabilidad principal. Lo que sea pasa, pero eso jamás podrá pasar, tendrá que ser definitivo y eterno".

Para finalizar este tema, reveló que ya había intentado quedar embarazada y que este es un sueño para el futuro: "lo veo, lo he anhelado. En algún momento de mi vida lo busqué, pero Dios sabrá por qué no y hoy entiendo que hay muchas más cosas que la vida me dará".