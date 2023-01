El emotivo abrazo de Drake y Josh se robó la atención en los MTV Videos Music Awards

Drake Bell y Josh Peck alcanzaron la fama en su adolescencia al protagonizar juntos la famosa serie ‘Drake & Josh’, pero al terminar el rodaje del programa, ambos iniciaron proyectos personales que poco a poco los fueron alejando.

La química que existía entre ambos actores era tan fuerte, que muchos de sus seguidores pensaron que afuera del set mantenían una amistad igual de fuerte, pero esto no era del todo cierto y quedó demostrado hace un par de meses en la boda de Josh, a la que Drake no fue invitado.

“Rara vez estamos juntos porque él está trabajando y yo estoy trabajando. No tengo una buena respuesta para la gente que me pregunta todo el tiempo ‘¿Dónde está Drake?’. Desearía tener una mejor respuesta, pero: ¿está en casa probablemente? No lo sé”, aseguró Peck cuando le preguntaron por qué no había invitado a Drake a su matrimonio.

Sin embargo, los actores protagonizaron un emotivo encuentro en la gala de los MTV Videos Music Awards 2017, evento que premia los mejores videos musicales del año.

El abrazo entre Drake y Josh durante los premios se convirtió en uno de los temas más comentados en las redes sociales, pues muchos de sus seguidores celebraron por lo alto este reencuentro. Ambos artistas retrataron el momento en sus cuentas de Instagram.